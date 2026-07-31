Tabilo conoció su camino en el cuadro principal del Masters 1000 de Montreal

Tenis, Alejandro Tabilo vs Sebastian Baez El tenista Alejandro Tabilo de Chile es fotografiado en contra de Sebastian Baez de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2026 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 27/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 31 Jul. (ATON) -

Tras su participación en el ATP 500 de Washington, donde este viernes buscará las semifinales ante el 8 del planeta, el tenista chileno continuará su gira norteamericana en el torneo canadiense, el cual arranca desde este domingo.

Alejandro Tabilo (30° del mundo) buscará este viernes avanzar a las semifinales del ATP 500 de Washington, en Estados Unidos, cuando enfrente no antes de las 20:00 horas al local norteamericano Ben Shelton, 8 del planeta y segundo favorito.

Y mientras se alista para el duro desafío, el chileno mira de reojo el Masters 1000 de Montreal, su siguiente torneo en la gira norteamericana sobre superficie de cemento y cuyo cuadro principal arrancará este domingo 2 de agosto.

Es que "Jano" ya conoció su camino en el certamen canadiense, luego de que este viernes se realizara el sorteo del main draw.

En ese sentido, el nacional quedó libre en primera ronda por su condición de 25° cabeza de serie ante las bajas de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, entre otras. Por eso, avanza directamente a la segunda fase, donde espera por el ganador de la llave entre el polaco Hubert (71°) Hurkacz y un jugador proveniente de la qualy.

En caso de superar su estreno, en una eventual tercera ronda asoma el durísimo ruso Daniil Medvedev (7°), cuarto cabeza de serie y con quien cayó en marzo pasado en segunda vuelta del Masters 1000 de Indian Wells.

Consignar que tras Montreal, Tabilo continuará su gira norteamericana sobre superificie dura con el Masters 1000 de Cincinnati, el ATP 250 de Winston-Salem y culminará todo con el US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.