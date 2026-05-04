Tabilo conoció su camino en el main draw del Masters 1000 de Roma

Tenis, Alejandro Tabilo vs Sebastian Baez El tenista Alejandro Tabilo de Chile es fotografiado en contra de Sebastian Baez de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2026 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 27/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 4 May. (ATON) -

Este lunes se realizó el sorteo del cuadro principal del prestigioso torneo que se disputa en el Foro Itálico y que tiene asegurado al chileno en la fase estelar.

Después de conquistar el título en el Challenger 175 de Aix-en-Provence, en Francia, Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) no tiene mucho tiempo para seguir festejando, debido a que esta semana disputará el cuadro principal del prestigioso Masters 1000 de Roma, en Italia.

Y el tenista chileno ya conoció su camino en el Foro Itálico, luego de que este lunes se realizara la ceremonia del sorteo del main draw.

"Jano" tendrá que esperar saber su rival en el debut, debido a que fue emparejado en primera ronda con un jugador proveniente de la qualy, la cual arrancó este lunes y culminará el martes.

En caso de superar el estreno, el nacional tendría un duro desafío en segunda ronda, pues espera el argentino Francisco Cerúndolo (27°), quien quedó libre en primera fase en su condición de 25° cabeza de serie. En tanto, en una eventual tercera ronda asoma el local y top ten italiano, Lorenzo Musetti.

Consignar que a Tabilo, se podrían sumar en el cuadro principal sus compatriotas Cristian Garin (104°) y Tomás Barrios (134°), quienes se estrenan este lunes en la qualy, ante el tunecino Moez Echargüi (140°) y el promisorio local italiano Jacopo Vasami (464°) , respectivamente.