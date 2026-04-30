Tabilo debutó en Aix-en-Provence con sufrido triunfo ante ex top ten

Chile.- Tabilo subió, mientras Garin, Barrios y Jarry bajaron en ranking ATP - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 30 Abr. (ATON) -

El chileno se estrenó este jueves en los octavos de final (quedó libre en primera ronda por ser segundo sembrado) con una remontada victoria ante el experimentado español Roberto Bautista Agut. Con esto, avanzó a cuartos de final en un torneo que ya ganó en 2024.

Angustiante triunfo el de Alejandro Tabilo (43° del ranking ATP) durante este jueves en su debut en el Challenger 175 de Aix-en-Provence, en Francia, torneo que ya conquistó en 2024.

Es que "Jano", quien venía de quedar libre en primera ronda por su condición de segundo cabeza de serie, tuvo que extremar recursos e ir de menos a más para derrotar al experimentado español Roberto Bautista Agut (93°). Fue un marcador de 4-6, 6-2 y 6-4 para el nacional frente a un castellonense que, pese a anunciar su retiro del profesionalismo al término de esta temporada 2026, se mostró más vigente que nunca y por qué llegó a ser 9 del orbe en 2019.

En el primer set, el zurdo nacido en Canadá desperdició dos puntos de quiebre de entrada en el segundo game, mientras que en el quinto juego sufrió una ruptura clave, porque el hispano solamente tuvo que mantener sus turnos y selló el parcial en el décimo tras salvar una bola de break.

En el segundo episodio el nacional subió considerablemente su nivel, sobre todo con su servicio, y ganó cuatro games consecutivos, con quiebres en el sexto y octavo, para forzar a una última manga.

En el tercer capítulo el criollo quebró en el segundo game, aunque entregó su envío de inmediato en el siguiente. Después de eso los dos estuvieron firmes con sus turnos hasta que "Ale" rompió en el octavo, pero no pudo abrochar en el siguiente y desperdició un match point. Sin embargo, en el décimo sentenció la victoria con otro rompimiento.

Con este triunfo, Tabilo avanzó a cuartos de final del Challenger de Aix-en-Provence, donde enfrentará este viernes al peruano Ignacio Buse, quinto cabeza de serie y quien eliminó al qualy francés Thomas Faurel por 6-4 y 6-2.

Consignar que en esta torneo, el chileno busca sumar unidades para trepar en el ranking (actualmente se ubica 39°) y así intentar ser cabeza de serie en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.