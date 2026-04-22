Tabilo debutó en Madrid con triunfo a gran nivel y buscará revancha ante Lehecka

Archivo - Tenis, Alejandro Tabilo vs Thiago Tirante El tenista Alejandro Tabilo de Chile celebra el triunfo en contra de Thiago Tirante de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2026 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 26/02/202 - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 22 Abr. (ATON) -

En uno de sus mejores partidos de la temporada 2026, el chileno mostró un tremendo rendimiento con verdaderos puntazos para derrotar al francés Valentin Royer. En segunda ronda volverá a desafiar al checo, 14 del mundo y su verdugo hace unas semanas en Montecarlo.

Tremendo el nivel de Alejandro Tabilo (43° del ranking ATP) para debutar con un gran triunfo en el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid.

El chileno derrotó este miércoles al francés Valentin Royer (72°) por parciales de 6-2 y 6-4, tras una hora y 16 minutos, en uno de sus mejores partidos de esta temporada 2026, donde no entregó chances de quiebre y exhibió un gran repertorio de golpes en el court 4, cancha a la que fue trasladada el encuentro desde el Stadium 3, debido a la extensión del compromiso anterior entre el checo Tomas Machac y el argentino Francisco Comesaña.

"Jano" entró con todo y desde el inicio del primer set mostró un gran nivel, sumado a que aprovechó los errores del rival. Con quiebres en el tercer y séptimo juego, tras un puntazo al llegar a un drop shot y definir con tremendo passing, se puso rápidamente 5-2 arriba y selló la manga con algunas dificultados, en su tercer set point y tras un ace abierto.

En el segundo episodio el zurdo nacido en Canadá desperdició dos puntos de quiebre de entrada en el primer game, pero no importó, porque logró romper el saque en el tercero tras un grosero error de derecha del europeo. En el quinto tuvo otra bola de break que no pudo concretar, pero después fue manteniendo sus turnos hasta que sentenció todo con su envío en el décimo juego si problemas con un ace.

Con este triunfo, Tabilo avanzó a segunda ronda del cuadro principal del Masters 1000 de Madrid, donde ahora tendrá un duro desafío, debido a que lo espera Jiri Lehecka (14°), quien quedó libre en primera ronda por su condición de 11° cabeza de serie.

El checo fue su verdugo hace unas semanas en segunda fase del Masters 1000 de Montecarlo, con una remontada de 4-6, 7-6 y 6-3. Sin embargo, el altísimo nivel mostrado este miércoles por el chileno, ilusiona con que pueda tomarse revancha y seguir avanzando en la Caja Mágica.