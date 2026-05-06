Tabilo debutó en el main draw de Roma con arrollador triunfo ante ex top 10

Archivo - Chile.- Tabilo tuvo buen ascenso tras su título y Garin salió del top 100 en ranking ATP - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 6 May. (ATON) -

El chileno, quien viene de conquistar el título en el Challenger de Aix-en-Provence, apabulló al experimentado español Pablo Carreño Busta con un nivel similar al que mostró hace dos años en el Masters 1000 italiano, cuando alcanzó una histórica semifinal.

Tras conquistar la semana pasada el título en el Challenger 175 de Aix-en-Provence, Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) extendió su gran momento y debutó con un arrollador triunfo en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma.

El tenista chileno aplastó este miércoles al experimentado español Pablo Carreño Busta (91°), ex top 10 en 2017 y a quien nunca había podido vencer en el circuito. Fue un marcador de 6-2 y 6-1, en apenas una hora y 12 minutos, donde "Jano" mostró un altísimo nivel en casi todas las facetas, no pasó nunca zozobras e hizo recordar el tremendo rendimiento que exhibió precisamente en el Foro Itálico hace dos años, cuando alcanzó una histórica semifinal con victoria sobre Novak Djokovic, número uno del mundo en ese entonces.

El partido comenzó con los dos jugadores firmes con sus servicios hasta que el nacional consiguió la ruptura en el cuarto game luego de un trabajado juego. Después, en el sexto game tuvo tres bolas de break que no pudo concretar, y tras colocarse 5-2 arriba, el encuentro se tuvo que suspender por una fuerte lluvia. Tras más de una hora, el cotejo se reanudó con "Ale" sellando la manga con otro rompimiento en el octavo juego y tras el cuarto set point que se generó.

En el segundo episodio el criollo estuvo sencillamente intratable. Primero quebró de entrada en el segundo game, mientras que después volvió a romper el envío del gijonés en el sexto juego y sentenció todo con su turno en el siguiente.

Con esta victoria, Tabilo logró derribar por primera vez a un Carreño Busta que lo había vencido en los dos enfrentamientos anteriores, en la fase grupal de la ATP Cup 2022 y cuartos de final del Challenger de Olbia del año pasado. Además, está trepando de momento al casillero 32 en el ranking en vivo, logrando el objetivo de ser cabeza de serie para Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

Ahora, el chileno tendrá un desafío mayor, debido a que chocará el viernes, en horario por confirmar, con el argentino Francisco Cerúndolo (27°), quien quedó libre en primera ronda en su condición de 25° sembrado.

Consignar que mañana jueves, Cristian Garin (104°), el otro chileno en el main draw del Masters 1000 de Roma, se medirá con el hermano de Francisco, Juan Manuel Cerúndolo (72°) en su estreno en el cuadro principal del Foro Itálico tras superar la qualy.