Tabilo y el duro presente de Cristian Garin: "Solo él sabe cómo salir adelante"

Tenis, Alejandro Tabilo vs Tomas Etcheverry. ATP 250 Buenos Aires 2026. El tenista chileno Alejandro Tabilo es fotografiado contra Tomas Etcheverry de Argentina durante los cuartos de final del ATP 250 en Buenos Aires, Argentina. 13/02/2026 UNAR - UNAR AGENCY via Photosport

Santiago 17 Feb. (ATON) -

La primera raqueta chilena manifestó su satisfacción tras su cómodo y triunfal debut en el ATP 500 de Río de Janeiro. Además, se refirió a su nuevo staff técnico y al complejo momento que vive su compañero de Copa Davis.

Alejandro Tabilo (68° del mundo) debutó con un cómodo triunfo en el ATP 500 de Río de Janeiro tras derrotar en poco más de una hora al estadounidense Emilio Nava.

Tras el cotejo, la primera raqueta nacional manifestó toda su satisfacción por el sólido estreno que tuvo en el prestigioso certamen brasileño.

"Fallé muy poco mi saque, me sentí muy cómodo, lo que me relajó mucho y pude jugar tranquilo los juegos de devolución", reconoció "Jano" en declaraciones a AS Chile.

"En estas condiciones, hay que estar muy bien físicamente, firme con las piernas y dispuesto a jugar puntos largos", añadió.

Además, consultado por el complicado momento de Cristian Garin, quien todavía no conoce la victoria en esta temporada y que hace pocas semanas sufrió la pérdida de su padre, respondió: "Significa mucho que haya estado ahí en Copa Davis. Demuestra el compromiso y lo que quiere ayudar al equipo, así que se agradece mucho (...) Es algo que no podría describir lo que siente, que solo él sabe cómo salir adelante. Ojalá que esté mucho mejor. Estamos todos apoyándolo para lo que necesite".

Por último, sobre su staff técnico tras poner fin a la relación laboral con Horacio Matta a comienzos de enero, Tabilo comentó: "Estamos terminando de ajustar todo, pero estamos casi listos y vamos a hacer un conjunto con Germán Gaich y Juan Pablo Gándara, así que ese va a ser el equipo. Estoy muy feliz con eso, todos nos conocemos muy bien, así que va a ser muy lindo".