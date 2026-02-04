Tabilo: "Estoy con confianza y vengo preparado para darlo todo ante Serbia"

Tenis, Chile vs Peru. Copa Davis 2023. El jugador de Chile Alejandro Tabilo celebra un punto durante el partido de la Copa Davis contra Peru disputado en el Court Central Anita Lizana de Santiago, Chile. 04/02/2024 Jonnathan Oyarzun/Photosport Tennis, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 4 Feb. (ATON) -

La primera raqueta chilena anticipó la serie de Copa Davis de este fin de semana en el Court Central del Estadio Nacional. Además, se refirió a la ausencia de Novak Djokovic en el equipo balcánico.

Faltan dos días para la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia en el Court Central del Estadio Nacional y Alejandro Tabilo (73° del ranking ATP), número uno del equipo chileno, ya palpita la confrontación.

En conversación con radio Cooperativa, la primera raqueta nacional expresó: "Me encanta representar a Chile. Estoy con confianza y vengo preparado para darlo todo".

Sobre la decisión del capitán Nicolás Massú respecto a los singlistas nacionales, sostuvo: "Cualquiera puede jugar primero y hacer un gran partido, hay que ver como nos vamos sintiendo".

Además, "Jano" se refirió a la ausencia de Novak Djokovic en el equipo balcánico: "Habría sido increíble tenerlo acá. Siempre es lindo jugar contra los mejores, aunque no sé si era lo mejor para el equipo, porque está jugando muy bien".

También, el zurdo nacido en Canadá resaltó la importancia del público de cara a la serie: "El público chileno es increíble, que nos apoyan mucho y eso se agradece. Nos dan su apoyo no solo acá, sino que en todo el mundo, así que estoy feliz de poder jugar al frente de ellos. Que vengan con mucha energía, va a ser una serie muy dura, así que necesitaremos todo el apoyo posible".