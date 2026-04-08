Tabilo fue de menos a más y cayó en 2° ronda del Masters 1000 de Montecarlo

Tenis, Alejandro Tabilo vs Sebastian Baez El tenista Alejandro Tabilo de Chile es fotografiado en contra de Sebastian Baez de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2026 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 27/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 8 Abr. (ATON) -

El tenista chileno comenzó jugando de gran manera, pero finalmente se inclinó en tres sets ante el complicado Jiri Lehecka, quien viene de alcanzar hace semanas en Miami su primer final Masters 1000.

Alejandro Tabilo (39° del ranking ATP) no pudo seguir avanzando en el Masters 1000 de Montecarlo y este miércoles se despidió en la segunda ronda con una dolorosa derrota.

El tenista chileno cayó frente al complicado checo Jiri Lehecka (14° y 11° cabeza de serie), quien venía de alcanzar hace unas semanas en Miami la primera final de Masters 1000 de su carrera. Fue un marcador de 4-6, 7-6 (4) y 6-3, tras dos horas y 39 minutos de un partido donde "Jano" fue de más a menos y, como ha sido una tónica en su trayectoria, sufrió una remontada.

En el primer set los dos jugadores estuvieron firmes con sus servicios y fueron manteniendo sus turnos. Mientras el checo salvó un punto de quiebre en el sexto game con un espectacular drop shot, el nacional zafó de dos en el noveno. Sin embargo, cuando todo se encaminaba a un tiebreak, "Ale" logró romper el envío de su rival en el décimo tras una tremenda jugada en la red.

En el segundo episodio el zurdo nacido en Canadá bajó su nivel y en el quinto game jugó un pésimo turno de saque y sufrió una ruptura. Sin embargo, en el siguiente quebró de inmediato tras una doble falta del europeo, mientras que en el séptimo salvó tres bolas de break. Después no pudo sostener en el undécimo, pero quebró de vuelta para forzar a un tiebreak. Eso sí, apenas un error no forzado le significó perder el desempate, el cual el checo se adjudicó tras un ace.

En el tercer y último capítulo el criollo sintió el golpe anímico de perder el parcial anterior y entregó su envío de entrada en el segundo game para quedar rápidamente 3-0 abajo. Después, Lehecka solamente tuvo que conservar sus turnos y sentenció todo en el noveno game en su segundo match point.

con esta derrota, Tabilo está descendiendo al casillero 45 en el ranking en vivo, debido a que no logró defender los puntos por los octavos de final que alcanzó en Montecarlo el año pasado.

Ahora, el chileno viajaría a Alemania, pues aparece inscrito para disputar el ATP 250 de Múnich, el cual se disputará la próxima semana.