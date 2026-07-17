Tabilo ganó por retiro de su rival y avanzó a semifinales del ATP 250 de Bastad

Archivo - Chile.- "Ser cabeza de serie en Roland Garros es una de las metas, es una motivación" - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 17 Jul. (ATON) -

El chileno debía enfrentar este viernes al argentino Thiago Agustín Tirante por los cuartos de final, pero el trasandino no se presentó y "Jano" se instaló directamente en ronda de cuatro mejores.

Tras regresar al circuito el miércoles con un sufrido triunfo ante el qualy argentino Lautaro Midón (213°) por 6-4, 6-7 (5) y 6-4, Alejandro Tabilo (31° del mundo) debía disputar este jueves su partido de cuartos de final en el ATP 250 de Bastad, en Suecia.

El chileno, tercer cabeza de serie, iba a enfrentar al trasandino Thiago Agustín Tirante (61°), séptimo sembrado y quien venía de eliminar al georgiano Nikoloz Basilashvili. Sin embargo, "Jano" avanzó directamente a semifinales sin necesidad de saltar a la cancha.

Es que el cotejo, programado para el cuarto y último turno de la cancha central (cerca de las 11:00 horas de nuestro país), no se desarrollará por retiro de su rival.

El argentino decidió no presentarse por una eventual lesión, por lo que Tabilo ya está en ronda de cuatro mejores del certamen, donde ahora espera por el ganador de la llave que a esta hora animan el ruso Andrey Rublev, primer favorito, y el argentino Sebastián Báez.

Consignar que "Ale" ya había vencido a Tirante las dos veces que lo enfrentó este año, ambas a nivel ATP y sobre arcilla, en Río de Janeiro y en Santiago.

De esta manera, Tabilo vuelve a una semifinal ATP después de cinco meses, cuando en febrero pasado llegó a la final en Brasil, y ahora lo hace en la semana que puso fin a una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas (no ganaba desde la tercera ronda de Roland Garros ante el joven francés Moise Kouamé).