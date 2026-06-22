Tabilo, Garin y Jarry sufrieron descensos en el ranking ATP

Archivo - Chile.- Tabilo y Garin subieron, mientras Barrios y Jarry bajaron en ranking ATP - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 22 Jun. (ATON) -

La actualización de la clasificación mundial trajo cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Comenzó una nueva semana y como es habitual, la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo cambios para los principlaes tenistas chilenos en el circuito.

Por ejemplo, Alejandro Tabilo, quien continúa como primera raqueta nacional, retrocedió dos puestos para situarse 33 del mundo.

En tanto, Cristian Garin descendió cinco casilleros para ubicarse 124°, mientras que Tomás Barrios subió del 137° al 135° y Nicolás Jarry sigue desplomándose al caer al 2011°.

Respecto al top ten, el italiano Jannik Sinner continúa como el número uno del planeta, mientras que el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev completan el podio.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 13.450 puntos (0)2° Carlos Alcaraz (España) 9.460 (0)3° Alexander Zverev (Alemania) 7.190 (0)4° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.440 (0)5° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.160 (0)6° Alex de Miñaur (Australia) 4.110 (0)7° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.915 (+2)8° Novak Djokovic (Serbia) 3.760 (0)9° Daniil Medvedev (Rusia) 3.580 (-2)10° Flavio Cobolli (Italia) 3.460 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

33° Alejandro Tabilo 1.428 (-2)124° Cristian Garin 504 (-5)135° Tomás Barrios 442 (+2)211° Nicolás Jarry 270 (-7)300° Matías Soto 179 (+17)664° Nicolás Villalón 53 (-13)668° Daniel Núñez 52 (+2)740° Benjamín Torrealba 42 (-9)982° Bastián Malla 20 (-3)