Tabilo y Garin subieron, mientras Barrios y Jarry bajaron en ranking ATP

Archivo - Chile.- Garin, Barrios y Jarry disputarán la qualy de Wimbledon 2026 - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 8 Jun. (ATON) -

La actualización de la clasificación mundial, tras Roland Garros, trajo importantes novedades para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Terminó Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo importantes novedades para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Por ejemplo, Alejandro Tabilo, quien se mantiene como primera raqueta nacional, subió cinco puestos para ubicarse 31 de mundo, todo después de alcanzar unos históricos octavos de final en el major parisino.

En tanto, Cristian Garin trepó un lugar para situarse 113°, mientras que Tomás Barrios bajó dos peldaños, del 136° al 138°, y Nicolás Jarry continúa en caída libre, cerca de salir del top 200, al perder nueve casilleros y posiconarse 189°.

Respecto al top ten, hubo varios cambios. Tras ganar en Roland Garros su primer título de Grand Slam, el alemán Alexander Zverev se mantuvo tercero, pero se acercó al español Carlos Alcaraz (2°).

A su vez, el italiano Flavio Cobolli, finalista en París, ingresó por primera vez en su carrera en este selecto grupo, subiendo del 14° al 10°. Por su lado, el canadiense Felix Auger-Aliassime trepó al 4°, el serbio Novak Djokovic bajó al 7° y el australiano Alex de Miñaur escaló al 6°.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 13.500 puntos (0)2° Carlos Alcaraz (España) 9.960 (0)3° Alexander Zverev (Alemania) 7.305 (0)4° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.440 (+2)5° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.920 (0)6° Alex de Miñaur (Australia) 3.905 (+1)7° Novak Djokovic (Serbia) 3.760 (-3)8° Daniil Medvedev (Rusia) 3.760 (0)9° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.720 (0)10° Flavio Cobolli (Italia) 3.540 (+4)

RANKING DE LOS CHILENOS

31° Alejandro Tabilo 1.428 (+5)113° Cristian Garin 554 (+1)138° Tomás Barrios 450 (-2)189° Nicolás Jarry 308 (-9)316° Matías Soto 171 (-16)673° Daniel Núñez 52 (+10)679° Nicolás Villalón 51 (-7)732° Benjamín Torrealba 43 (-16)974° Bastián Malla 20 (-3)