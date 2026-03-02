Tabilo y Garin subieron en el ranking ATP tras el ATP 250 de Santiago

Tenis, Alejandro Tabilo vs Sebastian Baez El tenista Alejandro Tabilo de Chile regresa la bola en contra de Sebastian Baez de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2026 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 27/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 2 Mar. (ATON) -

La nueva actualización de la clasificación mundial trajo leves cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Comenzó una nueva semana y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo leves cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Por ejemplo, Alejandro Tabilo, primera raqueta nacional, subió dos posiciones tras llegar a cuartos del ATP 250 de Santiago y ahora es el 40 del mundo.

En tanto, Cristian Garin trepó tres casilleros para ubicarse 90°, mientras que Tomás Barrios retrocedió del 112 al 115 y Nicolás Jarry, pese a perder en primera ronda en el Chile Open, subió un lugar, al 154°.

Respecto al top ten, el español Carlos Alcaraz continúa en la cima, mientras que el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic completan el podio.

TOP TEN

1° Carlos Alcaraz (España) 13.550 (0)2° Jannik Sinner (Italia) 10.400 puntos (0)3° Novak Djokovic (Serbia) 5.280 (0)4° Alexander Zverev (Alemania) 4.555 (0)5° Lorenzo Musetti (Italia) 4.405 (0)6° Alex de Miñaur (Australia) 4.235 (0)7° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.220 (0)8° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.010 (+1)9° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.950 (-1)10° Alexander Bublik (Kazajistán) 3.405 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

40° Alejandro Tabilo 1.138 (+2)90° Cristian Garin 656 (+3)115° Tomás Barrios 551 (-3)154° Nicolás Jarry 391 (+1)318° Matías Soto 157 (-2)702° Daniel Núñez 46 (-4)795° Benjamín Torrealba 35 (+1)969° Diego Fernández 19 (-13)989° Nicolás Villalón 18 (-1)