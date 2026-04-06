Tabilo se mantuvo y Garin salió del top 100 en el ranking ATP

Tenis, Cristian Garin vs Sebastian Baez
Santiago 6 Abr. (ATON) -
La nueva actualización de la clasificación mundial trajo algunos cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.
Alejandro Tabilo, quien continúa como primera raqueta nacional, no sufrió modificaciones y se mantuvo en el casillero 39°.
En tanto, Cristian Garin descendió nueve peldaños y salió del top 100 para ubicarse en el puesto 109°, mientras que Tomás Barrios cayó ocho lugares para situarse 123°.
Por su lado, Nicolás Jarry bajó dos casilleros para ser 156° y Matías Soto volvió a salir del top 300 para ahora ser 304°.
Respecto al top ten, el español Carlos Alcaraz continúa en la cima, mientras que el podio lo completan el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev. Eso sí, esta semana Sinner podría arrebatarle el número uno al hispano en el Masters 1000 de Montecarlo.
TOP TEN
1° Carlos Alcaraz (España) 13.590 (0)2° Jannik Sinner (Italia) 12.400 puntos (0)3° Alexander Zverev (Alemania) 5.205 (0)4° Novak Djokovic (Serbia) 4.720 (0)5° Lorenzo Musetti (Italia) 4.265 (0)6° Alex de Miñaur (Australia) 4.095 (0)7° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.000 (0)8° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.900 (+1)9° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.870 (-1)10° Daniil Medvedev (Rusia) 3.610 (0)
RANKING DE LOS CHILENOS
39° Alejandro Tabilo 1.118 (0)109° Cristian Garin 599 (-9)123° Tomás Barrios 508 (-8)156° Nicolás Jarry 391 (-2)304° Matías Soto 167 (-10)689° Daniel Núñez 48 (-15)724° Benjamín Torrealba 42 (+27)772° Nicolás Villalón 37 (-1)981° Bastián Malla 18 (+175)989° Diego Fernández 18 (-4)