Chile.- Tabilo: "Me sorprendió mucho cómo estaba de bien físicamente ahora"

Tenis, Alejandro Tabilo vs Tomas Barrios Vera El tenista Alejandro Tabilo de Chile celebra el punto en contra de Tomas Barrios Verade Chile por el ATP 250 de Santiago 2024 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 25 Feb. (ATON) -

La primera raqueta chilena valoró su respuesta física en su triunfal debut en el ATP 250 de Santiago ante su compatriota y amigo Tomás Barrios, a menos de dos días de caer en la extenuante final de Río de Janeiro.

Alejandro Tabilo (42° del mundo) continúa sumando triunfos en esta temporada 2026. El tenista chileno debutó en el ATP 250 de Santiago con un triunfo ante su compatriota Tomás Barrios (112°) por parciales de 7-5 y 6-3 y avanzó a los octavos de final del certamen.

Tras la victoria, la primera raqueta lamentó el chocar con su amigo en el estreno y resaltó su respuesta física por haber jugado a menos de dos días después de caer en la extenuante final en Río de Janeiro.

"Fue durísimo, me puso triste jugar con un chileno en Santiago. Las condiciones en Río eran difíciles para jugar, con el calor de la mañana y muy húmedo. Estaba apretado de la espalda, las piernas, pero pude descansar ayer (lunes) en la noche. Me sorprendió mucho cómo estaba de bien físicamente ahora, pude hacer puntos largos y correr mucho", expresó "Jano" en conferencia de prensa.

"Fue muy duro. Traté de tomar esa derrota como para despertar un poco y salir a buscar la pelota, traté de hacerlo acá. En el 5-2 jugué un buen juego de devolución y aguanté el 5-3. Traté de seguir mentalmente ahí, han sido tres semanas larguísimas. Trato de mantener la máquina, hacer un buen partido, pero feliz de cómo estoy dando la vuelta mentalmente", añadió.

Además, reveló que desde Buenos Aires incorporó un psicólogo deportivo a su staff, el trasandino Pablo Pecora: "Ha trabajado con jugadores de todos deportes, sabe mucho. Me ha ayudado a calmar la mente y ser decisivo, me ayudó a calmar los nervios. Hemos trabajado poquitas cosas, llevamos poco tiempo a full. Todos los días aprendo algo nuevo, con la mente muy abierta para escucharlo con todo lo que él conoce y ha vivido".

Por último, sobre el duelo del jueves por octavos de final, donde enfrentará a un argentino Thiago Tirante que ya derrotó la semana pasada en Brasil, Tabilo sostuvo: "Va a ser un partido duro, jugamos hace poco, pero las condiciones cambian mucho. Tengo que plantear diferente el juego, saca muy bien y acá, en altura, le va a correr mucho la pelota. Tengo que entrar decidido con mi juego".