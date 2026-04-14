Tabilo no pudo ante Fonseca y dijo adiós en su debut en el ATP 500 de Múnich

Chile.- Michelsen sacó la voz por su polémica reacción tras vencer a Tabilo en Miami - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 14 Abr. (ATON) -

El chileno estuvo bastante errático y no aprovechó las pocas oportunidades que se generó, por lo que terminó cayendo ante el promisorio brasileño en dos sets en su estreno en el torneo alemán.

Después de su paso por el Masters 1000 de Montecarlo, Alejandro Tabilo (45° del mundo) se trasladó a Alemania para disputar el ATP 500 de Múnich. Pero el chileno tuvo debut y despedida en el torneo germano.

"Jano" cayó este martes frente al promisorio brasileño Joao Fonseca (35°) por parciales de 7-6 (1) y 6-3, luego de una hora y 33 minutos de un partido donde falló demasiado y no aprovechó las pocas oportunidades que tuvo.

En el primer set el nacional quebró en el tercer game tras una doble falta del rival. Sin embargo, entregó de inmediato su servicio en el siguiente juego y después los dos fueron manteniendo sus turnos de saque, sin ceder opciones de break, hasta llegar al tiebreak. En el desempate, el zurdo nacido en Canadá fue un desastre y con un festival de errores no forzados cedió la manga por un contundente 7-1.

En el segundo episodio el criollo salvó tres puntos de quiebre en el quinto game, mientras que en el siguiente desperdició dos bolas de break. En tanto, en el séptimo juego sufrió una ruptura y después otra en el noveno para sentenciar su derrota.

Con esta caída, Tabilo se despidió en su debut en Múnich y ahora viajará a España para disputar la próxima semana el Masters 1000 de Madrid.