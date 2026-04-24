Tabilo no pudo tomarse revancha ante Lehecka y dijo adiós a Madrid

Chile.- Tabilo fue de menos a más y cayó en 2° ronda del Masters 1000 de Montecarlo - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 24 Abr. (ATON) -

En un partido casi calcado al de Montecarlo, el chileno arrancó a gran nivel, pero no pudo mantener el ritmo y sufrió otra dolorosa remontada ante un checo que ya se erige como su "bestia negra" en el circuito.

No hubo revancha para Alejandro Tabilo (43° del ranking ATP) en el Masters 1000 de Madrid. El chileno no pudo seguir avanzando en el cuadro principal en la Caja Mágica y quedó eliminado en segunda ronda.

"Jano" cayó en tres sets frente al checo Jiri Lehecka, 14 del orbe, su verdugo hace dos semanas en Montecarlo. Fue un marcador de 3-6, 7-6 (4) y 6-4, tras dos horas y 10 minutos de un partido casi calcado en Mónaco, donde el nacional arrancó a un altísimo nivel, pero no pudo mantener el ritmo y terminó sufriendo una dolorosa remontada.

El partido comenzó con los dos jugadores firmes con sus servicios y manteniendo en cero, hasta que el nacional quebró en el cuarto game tras un espectacular zurdazo paralelo. Después tuvo otra bola de break en el sexto juego, pero su rival zafó con un ace, mientras que "Ale" selló el set en el noveno sin problemas, en cero y con un ace abierto.

En el segundo episodio el checo subió considerablemente su nivel, sobre todo con su servicio, por lo que el partido se tornó muy parejo y de dientes apretados. Fue así que ambos fueron manteniendo sus saques hasta llegar al tiebreak, aunque antes el criollo salvó un set point con su turno en el duodécimo. En el desempate, el europeo le salió todo, al igual que en Montecarlo, y se lo adjudicó por 7-3 gracias dos mini breaks.

En el tercer y último capítulo Lehecka se mantuvo a gran nivel y le quebró al nacional en el quinto game, ruptura que fue clave, porque después solamente tuvo que conservar sus envíos y sentenció todo en el décimo juego en blanco.

Con esto, el 14 del mundo ya se convierte en una verdadera "bestia negra" para el chileno en el circuito, porque ya son cuatro los triunfos y sin ninguna derrota.

Pese a esta eliminación, el chileno está subiendo al casillero 39 en el ranking en vivo y ahora viajaría a Francia, pues está anotado en el Challenger de Aix-en-Provence que se disputa la próxima semana.