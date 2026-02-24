Tabilo previo a debut en el ATP de Santiago: Sería mi sueño ganar el Chile Open"

Chile.- Tabilo y el duro presente de Cristian Garin: "Solo él sabe cómo salir adelante" - UNAR AGENCY via Photosport

Santiago 24 Feb. (ATON) -

El tenista nacional reconoció que llega con complicaciones físicas desde Río de Janeiro, pero explicó el gran motivo para no bajarse del certamen donde debutará este martes ante su compatriota Tomás Barrios.

Se pensaba que tras perder la final del ATP 500 de Río de Janeiro ante Tomás Martín Etcheverry, Alejandro Tabilo (42° del mundo) podía bajarse del ATP 250 de Santiago, debido al desgaste por jugar semifinales y la definición el mismo domingo en suelo carioca. De hecho, el chileno terminó con problemas físicos.

Sin embargo, "Jano" confirmó su presencia y este martes se estrenará en el torneo nacional, en el último turno del court Jaime Fillol (no antes de las 20:00 horas) ante su compatriota Tomás Barrios (112°).

En la antesala a su debut, el zurdo nacido en Canadá reconoció que llega con complicaciones físicas, pero explicó los motivos para disputar el certamen criollo.

"Como hay pocos torneos, hay que aprovechar y jugarlo. Si no hubiera sido acá, lo habría pensado mucho más. Incluso si hubiera ganado Río, habría jugado sí o sí aquí, porque me encanta", expresó "Ale" en conversación con El Mercurio.

Además, confesó: "Sería mi sueño ganar el Chile Open. Jugar en casa es especial, ojalá algún día pueda conseguirlo, es una de mis mayores metas".

"Es una lástima que me tocó contra un chileno, pero ojalá poder avanzar y sentir esta sensación tan especial de jugar en casa, con toda mi gente. Me motiva mucho poder avanzar", sentenció Tabilo.