Tabilo retrocedió y Garin volvió al top 100 en el ranking ATP

Tenis, Cristian Garin vs Sebastian Baez El tenista Crisitan Garin de Chile celebra el punto en contra de Sebastian Baez de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2024 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 26/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 13 Abr. (ATON) -

La actualización de la clasificación mundial trajo novedades para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Comenzó una nueva semana y la ATP, como es habitual, volvió a actualizar este lunes el ranking, el cual trajo novedades para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Por ejemplo, Alejandro Tabilo, quien se mantiene como primera raqueta nacional, retrocedió seis casilleros para ubicarse 45°, al no defender los octavos de final que alcanzó el año pasado en el Masters 1000 de Montecarlo.

En tanto, Cristian Garin regresó al top 100. "Gago" escaló 26 puestos para situarse 83°, todo después de superar la qualy en el torneo monegasco y luego avanzar a segunda ronda.

Por su lado, Tomás Barrios trepó del 123° al 120°, mientras que Nicolás Jarry, pese a alcanzar semifinales en el Challenger de Madrid, solamente subió un peldaño, al 155°.

Respecto al top ten, hubo varios cambios, pero el principal fue que el italiano Jannik Sinner le arrebató el número uno del mundo al español Carlos Alcaraz, después de vencerlo en la final de Montecarlo. El alemán Alexander Zverev completa el podio.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 13.350 puntos (+1)2° Carlos Alcaraz (España) 13.240 (-1)3° Alexander Zverev (Alemania) 5.555 (0)4° Novak Djokovic (Serbia) 4.710 (0)5° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.100 (+2)6° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.900 (+2)7° Alex de Miñaur (Australia) 3.895 (-1)8° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.870 (+1)9° Lorenzo Musetti (Italia) 3.625 (-4)10° Daniil Medvedev (Rusia) 3.560 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

45° Alejandro Tabilo 1.068 (-6)83° Cristian Garin 679 (+26)120° Tomás Barrios 506 (+3)155° Nicolás Jarry 403 (+1)304° Matías Soto 167 (0)678° Daniel Núñez 50 (+11)717° Benjamín Torrealba 44 (+7)752° Nicolás Villalón 39 (+20)983° Bastián Malla 18 (-2)