Tabilo subió, mientras Garin, Barrios y Jarry bajaron en ranking ATP

Tenis, Alejandro Tabilo vs Sebastian Baez El tenista Alejandro Tabilo de Chile celebra el punto en contra de Sebastian Baez de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2026 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 27/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Abr. (ATON) -

La actualización de este lunes de la clasificación mundial trajo cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Comenzó una nueva semana y la ATP, como es habitual, volvió a actualizar este lunes el ranking, el cual trajo cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Por ejemplo, Alejandro Tabilo, quien se mantiene como primera raqueta nacional, subió dos casilleros en la clasificación mundial para ubicarse 43°.

En tanto, Cristian Garin retrocedió dos peldaños para situarse 85°. Consignar que "Gago" debutó en esta jornada con un triunfo en la qualy del Masters 1000 de Madrid.

Por su lado, Tomás Barrios descendió del 120° al 123°, mientras que Nicolás Jarry, quien a último momento se bajó de la qualy de Madrid y no se presentó a jugar ante Garin, bajó del 155° al 156°.

Respecto al top ten, el italiano Jannik Sinner se mantuvo como número uno del mundo, mientras que el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev completan el podio.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 13.350 puntos (0)2° Carlos Alcaraz (España) 12.960 (0)3° Alexander Zverev (Alemania) 5.255 (0)4° Novak Djokovic (Serbia) 4.710 (0)5° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.100 (0)6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.070 (0)7° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.870 (+1)8° Alex de Miñaur (Australia) 3.845 (-1)9° Lorenzo Musetti (Italia) 3.715 (0)10° Daniil Medvedev (Rusia) 3.560 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

43° Alejandro Tabilo 1.068 (+2)85° Cristian Garin 679 (-2)123° Tomás Barrios 506 (-3)156° Nicolás Jarry 411 (-1)284° Matías Soto 183 (+20)670° Daniel Núñez 52 (+8)687° Nicolás Villalón 49 (+65)719° Benjamín Torrealba 44 (-2)984° Bastián Malla 18 (-1)