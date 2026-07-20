Tabilo tiene rival para su debut en Estoril y se estrenó con triunfo en dobles

Archivo - Chile.- La programación de Tabilo para su duelo de cuartos de final en el ATP de Bastad - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El tenista chileno quedó libre en primera ronda por su condición de tercer cabeza de serie, por lo que avanzó directamente a octavos de final del torneo portugués.

Después de su destacada semana pasada tras alcanzar la semifinales del ATP 250 de Bastad, Alejandro Tabilo (30° del mundo) viajó a Portugal para disputar esta semana el ATP 250 de Estoril.

Al igual que en Suecia, en el torneo luso el chileno quedó libre en primera ronda por su condición de tercer cabeza de serie, por lo que avanzó directamente a octavos de final, donde esperaba rival.

Y "Jano" ya conoció al jugador que enfrentará en ronda de 16 mejores. Será el invitado local Tiago Torres (427°), quien este lunes dio la sorpresa al eliminar al georgiano Nikoloz Basilashvili (130°) por parciales de 6-4 y 6-2.

El cotejo entre el nacional y el portugués se disputará en día y horario por confirmar, aunque sería entre este miércoles y jueves.

Pero Tabilo ya tiene algo de ritmo en el certamen luso, debido a que en esta jornada se estrenó en el cuadro de dobles con victoria. Junto al ecuatoriano Diego Hidlago se impuso al binomio conformado por el surcoreano JiSung Nam y el japonés Takeru Yuzuki por 6-3 y 7-5.