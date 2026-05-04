Tabilo tuvo buen ascenso tras su título y Garin salió del top 100 en ranking ATP

Archivo - Tenis, Alejandro Tabilo vs Thiago Tirante El tenista Alejandro Tabilo de Chile celebra el triunfo en contra de Thiago Tirante de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2026 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 26/02/202 - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 4 May. (ATON) -

La actualización de la clasificación mundial trajo cambios significativos para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Terminó el Masters 1000 de Madrid y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo cambios significativos para los principales tenistas chilenos en el circuito.

En ese sentido, Alejandro Tabilo, quien continúa como primera raqueta nacional, tuvo un ascenso de ocho lugares tras conquistar el título el domingo en el Challenger 175 de Aix-en-Provence, en Francia. "Jano" escaló al casillero 35, quedando cerca de luchar por ser cabeza de serie en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

En tanto, Cristian Garin tuvo una fuerte caída y salió del top 100, luego de no lograr defender los puntos por el título que consiguió el año pasado en esta misma fecha en Mauthausen. "Gago" retrocedió 19 peldaños para ubicarse 104°.

Por su lado, Tomás Barrios también sufrió un descenso y cayó 11 lugares, al puesto 134, mientras que Nicolás Jarry, quien continúa sin jugar por su lesión en el codo, bajó 17 casilleros para situarse 173.

Respecto al top ten, hubo solamente una modificación, que el ruso Daniil Medvedev desplazó del noveno lugar al italiano Lorenzo Musetti. En tanto, el italiano Jannik Sinner es más número uno del mundo que nunca y aumentó su diferencia con el lesionado español Carlos Alcaraz al consagrarse campeón en Madrid, donde alcanzó el récord de conquistar cinco títulos Masters 1000 de manera consecutiva.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 14.350 puntos (0)2° Carlos Alcaraz (España) 12.960 (0)3° Alexander Zverev (Alemania) 5.805 (0)4° Novak Djokovic (Serbia) 4.700 (0)5° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.050 (0)6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.030 (0)7° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.770 (0)8° Alex de Miñaur (Australia) 3.755 (0)9° Daniil Medvedev (Rusia) 3.460 (+1)10° Lorenzo Musetti (Italia) 3.415 (-1)

RANKING DE LOS CHILENOS

35° Alejandro Tabilo 1.248 (+8)104° Cristian Garin 602 (-19)134° Tomás Barrios 464 (-11)173° Nicolás Jarry 356 (-17)291° Matías Soto 183 (-7)661° Daniel Núñez 52 (+9)673° Nicolás Villalón 50 (+14)712° Benjamín Torrealba 44 (+6)963° Bastián Malla 20 (+20)