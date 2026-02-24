Tabilo vs. Barrios: programación de los chilenos este martes en ATP de Santiago

Tenis, Chile vs Peru. Copa Davis 2023. El jugador de Chile Alejandro Tabilo y Tomas Barrios celebran un punto contra Arklon Huertas del Pino y Conner Huertas del Pino de Peru durante el partido de la Copa Davis disputado en el Court Central Anita Lizana - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 24 Feb. (ATON) -

En esta jornada verán acción los tenistas nacionales que quedan en el certamen criollo tras la eliminación del lunes de Nicolás Jarry.

El lunes arrancó el cuadro principal del ATP 250 de Santiago, donde entre los resultados destacó la eliminación de Nicolás Jarry (155° del mundo) frente al qualy croata Dino Prizmic (120°).

Este martes continuará la acción y con los restantes tenistas chilenos en competencia, incluyendo un duelo entre jugadores nacionales.

La jornada la abrirá Matías Soto (316°), quien recibió un wildcard al main draw, frente al lucky loser lituano Vilius Gaubas (107°) en el primer turno del court Jaime Fillol, por lo que comenzará a las 13:00 horas.

En tanto, en el tercer turno de esa pista, no antes de las 18:30 horas, Cristian Garin (93°) se medirá con el argentino Juan Manuel Cerúndolo (70°).

Por su lado, en el último turno de la cancha central, no antes de las 20:00, Alejandro Tabilo (42°), quien viene de perder la final en Río, chocará contra Tomás Barrios (112°). Ambos se han enfrentando en cinco ocasiones, con cuatro triunfos para el chillanejo y uno para el zurdo nacido en Canadá. La última vez que se midieron fue en 2024, precisamente en el ATP de Santiago, con victoria para "Jano" por 6-2 y 7-5.