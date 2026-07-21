Tabilo ya tiene programación para su debut en el ATP 250 de Estoril

Archivo - Chile.- Tabilo tiene rival para su debut en Estoril y se estrenó con triunfo en dobles - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 21 Jul. (ATON) -

Tras quedar libre en primera ronda por su condición de tercer cabeza de serie, el tenista chileno se estrenará en el certamen luso en los octavos de final.

Alejandro Tabilo (30° del mundo) continuará su temporada 2026 disputando esta semana el ATP 250 de Estoril, en Portugal, donde al igual que en Bastad, quedó libre en primera ronda por su condición de tercer cabeza de serie.

Por eso, el tenista chileno avanzó a octavos de final, fase donde enfrentará al invitado local Tiago Torres (427°), quien el lunes dio la sorpresa al eliminar al georgiano Nikoloz Basilashvili por parciales de 6-4 y 6-2.

Y el cotejo ya tiene programación. La organización fijó el partido de "Jano" y el luso para este miércoles en el tercer turno del Estadio Millenium, no antes de las 12:00 horas de nuestro país.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito y en caso de evitar una sorpresa, Tabilo avanzará a cuartos de final, donde enfrentará al ganador de la llave entre los franceses Hugo Gaston (109°) y Titouan Droguet (114°).

Consignar que el chileno viene de alcanzar la semana pasado semifinales en el ATP 250 de Bastad, en Suecia, lo cual le permitió regresar al top 30 después de casi un año y medio.