Tabilo ya tiene programación para su debut en el Masters 1000 de Madrid

Tenis, Alejandro Tabilo vs Thiago Tirante El tenista Alejandro Tabilo de Chile regresa la bola en contra de Thiago Tirante de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2026 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 26/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 21 Abr. (ATON) -

El tenista chileno se estrenará este miércoles en el cuadro principal del torneo que se disputa en la Caja Mágica. En tanto, Garin sigue a la espera por saber si logra el cupo de lucky loser (perdedor afortunado de la qualy) que dejó la baja de Jack Draper.

A la espera de saber si Cristian Garin (85°) se quedará con el cupo de lucky loser (perdedor afortunado de la qualy) que dejó la baja del británico Jack Draper, Alejandro Tabilo (43° del ranking ATP) es de momento el único chileno asegurado en el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid.

Y la primera raqueta nacional ya tiene programación para su debut en el main draw en la Caja Mágica, donde enfrentará al francés Valentin Royer (72°) por primera vez en el circuito.

La organización del certamen español fijó el duelo de "Jano" para este miércoles en el segundo turno del court 3, después del cotejo entre el checo Tomas Machac y el argentino Francisco Comesaña, que arrancará a las 5:00 horas chilena. Con esto, el encuentro del chileno sería a eso de las 7:00 horas.

El partido de, zurdo nacido en Canadá asoma complicado, debido a que el galo viene con buen ritmo al ser finalista el domingo pasado en el Challenger de Oeiras III, donde perdió la definición ante el ruso Roman Safiullin.

En caso de vencer al francés, Tabilo se medirá en segunda ronda con Jiri Lehecka (14°), quien quedó libre en primera fase en su condición de 11° cabeza de serie. Al checo ya lo enfrentó hace dos semanas en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, donde el nacional cayó de manera dolorosa al sufrir una remontada por 4-6, 7-6 (4) y 6-3.