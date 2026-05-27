Tabilo ya tiene programación para desafiar al 19 del mundo en 2° ronda de RG

Chile.- Tabilo conoció su camino en el main draw del Masters 1000 de Roma - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 27 May. (ATON) -

Tras debutar en el cuadro principal con un contundente triunfo, el tenista chileno volverá este jueves a la acción por el Grand Slam parisino.

Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) tuvo un arrollador debut en el cuadro principal de Roland Garros tras derrotar con autoridad y en sets corridos al polaco Kamil Majchrzak (78°).

Pero el tenista chileno ya tiene que dejar atrás los festejos por su contundente estreno en el Grand Slam parisino, pues este jueves volverá a la cancha para enfrentar por la segunda ronda al monegasco Valentin Vacherot (19°), con quien tiene un registro de un triunfo y una derrota.

El representante del Principado viene de eliminar al qualy francés Thomas Faurel (378°) por 6-3, 6-4, 3-6 y 7-6 (6) y terminó con algunos problemas físicos en la pierna. Sin embargo, tras el cotejo le bajó el perfil.

El encuentro asoma difícil para "Jano", debido a que el europeo vive el mejor momento de su carrera. A fines del año pasado explotó su nivel y saltó a la élite tras dar el batacazo con el título en el Masters 1000 de Shánghai.

El partido entre Tabilo y Vacherot fue programado para este jueves en el tercer turno del Court 13, cuya acción arranca a las 5:00 horas chilena. En ese sentido, el cotejo comenzaría después de las 8:30 horas.

En caso de vencer al monegasco, el zurdo nacido en Canadá avanzará por primera vez en su carrera a la tercera ronda de Roland Garros y enfrentaría al ganador de la llave entre el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (71°) y el promisorio francés Moise Kouamé (318°).