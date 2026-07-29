Tabilo ya tiene programación para su duelo de octavos del ATP 500 de Washington

Archivo - Chile.- La programación de Tabilo para su debut de este lunes en ATP 500 de Washington - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 30 Jul. (ATON) -

El chileno viene de debutar el lunes en el certamen norteamericano con un gran triunfo ante el neerlandés Tallon Griekspoor.

Alejandro Tabilo (30° del mundo) comenzó de manera triunfal la gira norteamericana sobre superficie dura con miras al US Open. En su debut en el ATP 500 de Washington, el chileno derrotó el lunes al neerlandés Tallon Griekspoor (67°) en un trabajado partido por 7-6 (3), 4-6 y 6-4.

En octavos de final, "Jano" enfrentará por primera vez en su carrera al francés Terence Atmane (56°), quien dio la sorpresa al eliminar al local estadounidense Frances Tiafoe (19°), sexto cabeza de serie, por 4-6, 6-3 y 6-4.

El partido ya tiene programación y se disputará este jueves en el cuarto turno del court John Harris, no antes de las 16:30 horas de nuestro país.

El galo asoma como un rival complicado, debido a su potente servicio y derecha. Además, hace casi un año ingresó a la élite y top 100 cuando fue sensación al alcanzar semifinales en el Masters 1000 de Cincinnati viniendo desde la qualy y derribando a jugadores como el italiano Flavio Cobolli, el brasileño Joao Fonseca, el norteamericano Taylor Fritz y danés Holger Rune. Solamente el italiano Jannik Sinner lo frenó.

Otra particularidad de Atmane es que es un aficionado a las carta Pokemón y antes de su duelo con Sinner, en el túnel, sorprendió al regalarle una carta Pikachú.

En caso de vencer al francés, Tabilo avanzará a cuartos de final en Washington, donde se mediría conel ganador de la llave entre el galo Ugo Humbert (29°) y el estadounidense Ben Shelton (8°), segundo cabeza de serie.