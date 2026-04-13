Tabilo ya tiene programación para su duro debut en el ATP 500 de Múnich

Archivo - Chile.- Alejandro Tabilo disputará el ATP 500 de Múnich - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 13 Abr. (ATON) -

El tenista chileno se estrenará este martes en el torneo alemán ante el promisorio Joao Fonseca, a quien derribó en febrero pasado en Buenos Aires.

Alejandro Tabilo (45° del mundo) continuará con su gira europea sobre superficie de arcilla con miras a Roland Garros y esta semana disputará el ATP 500 de Múnich, donde tendrá un durísimo denut ante el promisorio brasileño Joao Fonseca (35°).

Y el tenista chileno ya tiene programación. "Jano" verá acción en el primer turno de la cancha central, a las 5:00 horas nacional de este martes.

El cotejo asoma complicado, debido a que el brasileño viene retomando el nivel de 2025 y la semana pasada alcanzó los cuartos de final en el Masters 1000 de Montecarlo, donde perdió en tres sets ante el alemán Alexander Zverev, tres del planeta.

Este será el tercer encuentro entre el zurdo nacido en Canadá y el brasileño, cuyo historial es favorable para el criollo con dos victorias. De hecho, la última de ellas fue este año, cuando "Ale" lo derribó en febrero pasado en octavos del ATP 250 de Buenos Aires en un partidazo y donde el carioca defendía el título. El primer triunfo fue en 2024 en octavos del ATP 250 de Bucarest.

Esta es una buena oportunidad para Tabilo de sumar puntos. El chileno no defiende unidades hasta Roland Garros, debido a que en esta misma fecha del año pasado fue baja por lesión.