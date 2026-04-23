Tabilo ya tiene programación para ir por su revancha ante Lehecka en Madrid

Archivo - Chile.- Alejandro Tabilo ya conoció su camino en el Masters 1000 de Madrid - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 23 Abr. (ATON) -

Tras debutar en el cuadro principal con un sólido triunfo ante el francés Valentin Royer, el chileno volverá a la acción en la Caja Mágica este viernes para desafiar a un checo, 14 del mundo, quien fue su verdugo hace dos semanas en Montecarlo.

Con el definitivo adiós de Cristian Garin (85° del ranking ATP), Alejandro Tabilo (43°) ahora sí que quedó como único chileno en carrera en el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid.

"Jano" debutó el miércoles con un sólido triunfo ante el francés Valentin Royer (72°) para avanzar a la segunda ronda, donde enfrentará al checo Jiri Lehecka (14°), quien quedó libre en primera fase en su condición de 11° cabeza de serie.

Y el partido ya tiene programación. La organización ubicó el cotejo para este viernes en el segundo turno del court 4, tras el encuentro entre el estadounidense Emilio Nava y el monegasco Valentin Vacherot (17°), que arranca a las 5:00 horas chilena. Con esto, el nacional vería acción a eso de las 7:00 de nuestro país.

El duelo ante Lehecka asoma como una revancha para el zurdo nacido en Canadá, debido a que el europeo fue su verdugo hace dos semanas en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, cuando se impuso con una remontada de 4-6, 7-6 (4) y 6-3.

Además, el checo viene cumpliendo una buena temporada, porque en Miami alcanzó su primera final de Masters 1000, donde cayó ante el intratable italiano, y actual número uno del planeta, Jannik Sinner.

De todas formas, Tabilo ya sabe lo que es derribar a un top 20 en este 2026, porque en la segunda ronda del mismo certamen de Florida sorprendió al ruso Andrey Rublev, 16 en ese entonces. Entonces, la ilusión de dar un golpe en la Caja Mágica de Madrid está intacta.