Tabilo ya tiene programación para la segunda ronda del main draw de Roma

Chile.- La programación de Tabilo para su debut ante ex top 10 en el main draw de Roma - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 7 May. (ATON) -

Tras su arrollador debut ante el experimentado ex top ten español Pablo Carreño Busta, el chileno volverá a la acción este viernes con un duro desafío ante el argentino Francisco Cerúndolo.

Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) tuvo un arrollador debut en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma. El chileno aplastó el miércoles al experimentado español Pablo Carreño Busta (91°), ex top ten en 2017 y con quien había perdido los dos enfrentamientos anteriores.

Pero "Jano" no tiene tiempo para seguir festejando el categórico triunfo, pues el viernes tendrá que volver a salir a cancha para afrontar el duro duelo de segunda ronda que tendrá ante el argentino Francisco Cerúndolo (27°), quien quedó libre en primera en su condición de 25° cabeza de serie.

El cotejo ante el trasandino ya tiene programación, pues la organización del certamen lo ubicó en el tercer turno del court Pietrangeli. La acción arranca a las 5:00 horas chilena, por lo que el partido del nacional comenzaría a eso de las 8:30 o 9:00 horas.

El zurdo nacido en Canadá se ha medido tres veces con Cerúndolo, donde las dos primera se impuso el argentino, mientras que en la la última, la única que ha sido a nivel ATP, celebró el chileno en primera ronda del ATP 250 de Córdoba 2022, cuando después "Ale" alcanzó su primera final.

En caso de dar el golpe, Tabilo avanzará a tercera ronda, donde asoma el local y top ten italiano Lorenzo Musetti. Además, se acercaría aún más al objetivo ser cabeza de serie en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.