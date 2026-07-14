Tabilo ya tiene rival para su debut en el ATP 250 de Bastad

Archivo - Chile.- Alejandro Tabilo figura entre los cabezas de serie en el ATP de Mallorca - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 14 Jul. (ATON) -

El chileno quedó libre en primera ronda por su condición de tercer cabeza de serie, por lo que avanzó directamente a octavos de final.

Después de su temprana eliminación en Wimbledon, Alejandro Tabilo (31° del ranking ATP) volverá a la acción por el circuito esta semana en el ATP 250 de Bastad.

En la arcilla sueca, el chileno quedó libre en primera ronda en su condición de tercer cabeza de serie, por lo que avanzó directamente a octavos de final.

Y "Jano" ya tiene rival para esa ronda. Será el qualy argentino Lautaro Midón (213°), quien este martes eliminó a su compatriota Facundo Díaz Acosta (110°) por 3-6, 6-4 y 6-2.

El nacional ya se enfrentó al trasandino este año, a fines de enero pasado, cuando el zurdo nacido en Canadá se impuso en cuartos de final del Challenger de Concepción por 5-7, 6-1 y 6-2.

El cotejo de octavos entre los sudamericanos todavía no tiene programación, pero se disputará entre este miércoles o jueves.