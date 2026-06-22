Chile.- Tabilo ya tiene rival y programación para su debut en el ATP 250 de Mallorca

Archivo - Chile.- Tabilo ya tiene programación para la segunda ronda del main draw de Roma - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 22 Jun. (ATON) -

El chileno quedó libre en primera ronda y avanzó directamente a octavos de final por su condición de cuarto cabeza de serie. El certamen le trae buenos recuerdos, pues conquistó el título en la edición de 2024.

Alejandro Tabilo (33° del mundo) disputará esta semana el ATP 250 de Mallorca, en España, el cual será su último apronte de cara a Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

El tenista chileno, en su condición de cuarto cabeza de serie, quedó libre en primera ronda y avanzó directamente a los octavos de final, donde ya tiene rival y programación.

"Jano" enfrentará en un duelo inédito al húngaro Fabian Marozsan (62°), quien este lunes eliminó al qualy eslovaco Alex Molcan por parciales de 2-6, 7-6 (10) y 7-6 (5), en un cotejo donde salvó tres match points en el tiebreak del segundo set.

El partido fue programado para este martes en el primer turno del Grandstand, la segunda cancha en importancia, por lo que arrancará a las 6:00 horas chilena.

Consignar que Mallorca le trae buenos recuerdos a Tabilo, pues conquistó el título en la edición de 2024, cuando derrotó en la final al austríaco Sebastian Ofner. Ese fue el segundo trofeo ATP de su carrera y el primero de un chileno sobre superficie de pasto.

Eso sí, el año pasado el nacional no pudo defender la corona en el certamen español al perderse toda la gira sobre césped por una lesión.