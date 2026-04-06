Tabilo ya tiene rival para la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo

Tenis, Alejandro Tabilo vs Thiago Tirante El tenista Alejandro Tabilo de Chile regresa la bola en contra de Thiago Tirante de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2026 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 26/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 6 Abr. (ATON) -

El chileno debutó el domingo en el cuadro principal del torneo monegasco con un triunfo ante el húngaro Marton Fucsovics y estaba a la espera de conocer a su contrincante, lo cual se definió este lunes.

Alejandro Tabilo (39° del ranking ATP) tuvo un positivo arranque de la gira europea sobre arcilla en esta temporada 2026.

El tenista chileno debutó el domingo en el cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo con un sólido triunfo ante el húngaro Marton Fucsovics por parciales de 6-4 y 6-3.

Y "Jano" ya tiene rival para la segunda ronda del prestigioso torneo monegasco. Se trata del complicado checo Jiri Lehecka (13°), 11° cabeza de serie´, en un partido que se disputará el miércoles en horario por confirmar.

El europeo se estrenó en el certamen este lunes con una victoria ante el qualy estadounidense Emilio Nava por parciales de 7-6 (1), 6-7 (8) y 6-2.

El zurdo nacido en Canadá ha enfrentado dos veces al checo y con sendas derrotas. Primero cayó en octavos de final de un M25 en 2019 y después se inclinó en la última ronda de la qualy del ATP 250 de Múnich en 2022 por 6-4 y 7-6 (3), por lo que en Montecarlo buscará su primer triunfo ante el eslavo.

Consignar que Cristian Garin (109°) también avanzó a segunda ronda tras vencer este lunes al lucky loser italiano Matteo Arnaldi (107°) por 6-2 y 6-4 y desafiará el miércoles al alemán Alexander Zverev, 3 del planeta.