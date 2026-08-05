La tajante opinión de Claudio bravo sobre llegada de Vozinha a Colo Colo

Chile.- Los dardos de Claudio Bravo por la final del Mundial 2026 - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 5 Ago. (ATON) -

El histórico ex portero de la Roja y formado en el Cacique analizó el fichaje del golero caboverdiano en el cuadro albo.

El fichaje en Colo Colo por parte de Vozinha, arquero que fue sensación con Cabo Verde en el Mundial 2026, ha generado diversas reacciones en el fútbol chileno.

Uno de los últimos que reaccionó fue Claudio Bravo, histórico es portero y capitán de la Roja, quien considerando que además fue formado y campéon con el Cacique lanzó una tajante opinión.

"En el partido amistoso contra Chile no tuvo una buena presentación. Esas presentaciones te llaman la atención, pero negativamente, no positivamente, como lo hizo en el Mundial", advirtió el otrora golero del combinado nacional en su rol de comentarista en ESPN.

"Creo que los grandes arqueros se destacan por la regularidad, y no por aparecer en cinco partidos en un año. Pero vamos a verlo competir y ver cómo funciona en un equipo donde sí hay una presión real y donde sí se penaliza mucho el error a través de la crítica del hincha y de la prensa", añadió.

Además, el oriundo de Viluco agregó: "Jugar un Mundial donde no tienes presión, donde si se equivocaba en Cabo Verde no pasaba absolutamente nada. Distinto es cuando juegas en una selección donde tienes más responsabilidad, en una selección que es candidata, por ejemplo".

Por último, Bravo sentenció: "Vas a jugar en un equipo que es candidato al título y a competir a nivel internacional. Por eso vamos a ver cómo funciona él bajo esta nueva presión".