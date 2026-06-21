Publicado 21/06/2026 12:21

Tatiele Silveira se quedará en el Monumental por largo tiempo

Futbol, Noche Alba 2026 El entrenadora de Colo Colo femenino Tatiele Silveira es fotografiado durante la Noche Alba disputada en el estadio Monumental de Santiago, Chile 11/02/2026 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Noche Alba 2026 Colo Colo's fem
Futbol, Noche Alba 2026 El entrenadora de Colo Colo femenino Tatiele Silveira es fotografiado durante la Noche Alba disputada en el estadio Monumental de Santiago, Chile 11/02/2026 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Noche Alba 2026 Colo Colo's fem - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 21 Jun. (ATON) -

La entrenadora del equipo femenino de Colo-Colo extendió su vínculo con el club por varias temporadas.

Justo en el día en que el equipo femenino de Colo-Colo se medirá con la Universidad de Chile en el estadio Monumental por el Campeonato Nacional, se dio a conocer una noticia que la parcialidad del Cacique venía pidiendo hace tiempo.

De acuerdo a la información entregada por radio ADN, la entrenadora Tatiele Silveira permanecerá por varias temporadas más en los pastos de Macul.

Conforme a la publicación, la adiestradora permanecerá con las Albas hasta diciembre del 2028, ya que hay un acuerdo total de las partes, poniendo a resguardo a Silveira, que, gracias a las buenas campañas realizadas en Colo-Colo, que la llevaron a la obtención del título 2025 con un histórico invicto y el cuarto lugar en la Copa Libertadores, tenía a varios interesados.

En la actualidad, el conjunto Popular se mantiene al tope de la tabla de ubicaciones del torneo, marcha invicto, y entrará a jugar con la U esta tarde, a las 16:00 horas como local, sabiendo que Tatiele Silveira, que llegó en 2023, seguirá al frente de un exitoso proceso deportivo.

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