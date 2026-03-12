Chile.- "Que te venga a buscar un club como Everton, para cualquier DT es motivante"

Futbol, Everton vs Deportes Limache Sexta fecha, campeonato nacional El equipo de Everton durante el partido de primera division contra Deportes Limache realizado en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, Chile. 07/03/2026 Sebastian - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 12 Mar. (ATON) -

Walter Ribonetto fue presentado este jueves oficialmente como el nuevo entrenador del cuadro "ruletero", en el cual debutará este fin de semana ante Universidad Católica.

Everton de Viña del Mar ya tiene nuevo entrenador. El cuadro "ruletero" presentó este jueves oficialmente al argentino Walter Ribonetto como su nuevo técnico.

En conferencia de prensa, el trasandino, quien tuvo pasos en Godoy Cruz, Melgar y Talleres de Córdoba, manifestó su motivación por la llegada al conjunto Oro y Cielo.

"Que te venga a buscar un club con historia como Everton, para cualquier entrenador es motivante, es maravilloso. Este es un desafío muy lindo", comenzó diciendo el estratego.

"De a poco iremos construyendo el modelo de juego que queremos. La idea es ser un equipo intenso, dinámico, que tenga la pelota, que presione alto a los rivales. Como cuerpo técnico tenemos una impronta que nos caracteriza, pero cada partido es distinto", añadió.

Además, anticipó el duelo frente a Universidad Católica en el Claro Arena, donde tendrá su debut: "Al enfrentar a Católica, un equipo grande, la motivación se eleva sola. Ya estamos estudiando al rival. Lo ideal es que todo resulte y comenzar con el pie derecho, pero hay que jugar el partido, son 90 minutos. Lo más importante es no perder el orden".

Por último, Ribonetto se refirió a la pésima campaña del elenco viñamarino en la última temporada, donde estuvieron cerca de descender: "Lo que pasó el año pasado fue complicado, fue algo muy feo, entonces no hay que volver a eso. Tenemos un grupo con ganas de cambiar esta historia".