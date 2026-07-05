Técnico de Wanderers lamentó la eliminación en la Copa Chile

Futbol, Santiago Wanderers vs Universidad de Chile Fecha 5, Copa Chile 2026 El entrenador de Santiago Wanderers, Francisco Palladino, es fotografiado, durante el partido de Copa Chile, contra Universidad de Chile, disputado en el estadio Elias Figueroa - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 5 Jul. (ATON) -

Los Caturros perdieron con la U y añaden que ahora se centrarán en subir a Primera División

La derrota de Santiago Wanderers como local por 3-2 ante la U los dejó eliminados de la Copa Chile, por lo que reconocen que ahora su objetivo se centrará exclusivamente en ascender a Primera División.

El grupo D es el más disputado del torneo y en la antesala del partido los Caturros sabían que un triunfo frente a los Azules les daba la posibilidad de avanzar a los octavos de final, pero una derrota, como la que aconteció, los dejaba fuera del torneo.

El entrenador Francisco Paladino no ocultó su frustración por el buen partido que hicieron, pero en el que no pudieron lograr la victoria: "Nos vamos tristes por el resultado, pero conformes por la entrega, por muchos comportamientos y rendimientos que queremos replicar en lo que viene".

El sentimiento era generalizado en el decano del fútbol chileno, y los jugadores compartían con su entrenador en cuanto a que rápidamente deben orientarse al objetivo final, que es regresar a Primera División, tal cual planteó el goleador Marcos Camarda: "Este campeonato era importante, no es excusa, pero el foco es ascender, salir campeones. Estamos metidos en eso. Esto servía para no perder el ritmo, pero estamos cien por ciento metidos en subir".

Los wanderinos volverán a la competencia del torneo del Ascenso el próximo sábado 18 de julio, cuando en condición de visitantes enfrenten a Deportes Recoleta, en un campeonato donde marchan en el segundo lugar con 26 puntos, a tres del líder Cobreloa.