Técnicos de Coquimbo y La Calera anticipan una definición cerrada

Futbol, Union La Calera vs Coquimbo Unido Semifinales, Copa de la Liga 2026, El entrenador de Union La Calera, Martin Cicotelo, es fotografiado, durante el partido de Copa de la Liga contra Coquimbo Unido, disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 11 Jul. (ATON) -

El entrenador aurinegro Hernán Caputto y su par cementero Martín Cicotello reconocieron que la ventaja obtenida por el Barbón en la ida es insuficiente para dar por cerrada la llave de semifinales de la Copa de la Liga.

Tras su victoria por la cuenta mínima en el partido de ida, Coquimbo Unido se alista para recibir a Unión La Calera a partir de las 15 horas de mañana por la revancha de las semifinales de la Copa de la Liga, en un encuentro que ambos elencos reconocieron que será parejo.

En declaraciones reproducidas por diario El Día, el técnico del conjunto aurinegro, Hernán Caputto, reconoció que el duelo disputado en la Región de Valparaíso "fue muy duro, muy parejo, y estoy seguro de que esta revancha será igual. En estas llaves de eliminación directa está todo abierto. Saldremos a buscar el partido, sabiendo que enfrentamos a un rival cuya posición en la tabla no refleja realmente el rendimiento que ha mostrado".

Respecto a la forma de afrontar el compromiso, el DT afirmó que "nosotros intentamos presionar alto, incluso de local, y no quedarnos defendiendo en un bloque bajo. Es cierto que en el tramo final del partido anterior ellos poblaron el ataque con cuatro jugadores e igualaron nuestra línea defensiva, por lo que decidimos cerrar espacios y buscar el contragolpe, pero durante el partido propusimos, buscamos y generamos situaciones de gol".

Por su parte, el estratego cementero Martín Cicotello recordó sobre el choque del miércoles que "el primer tiempo ellos nos presionaron muy arriba y dificultaron mucho nuestro inicio de juego. En el segundo tiempo eso se marcó aún más. Es difícil romper la estructura de Coquimbo porque tiene un modelo de juego muy aceitado y ejecutado con mucha precisión".

En esta oportunidad, el entrenador argentino anticipó que "intentaremos hacer una ocupación racional de los espacios para construir rutas que nos permitan crear ocasiones de gol. Todos los partidos son distintos, pero sabemos que Coquimbo también intentará ampliar la ventaja. Será un duelo muy disputado".

Finalmente, Cicotello subrayó que "el resultado es escueto. Estamos a un gol y eso mantiene la llave completamente abierta. De local o de visitante buscamos proponer un juego similar, adaptándonos a las características del rival. Coquimbo es el mejor equipo del momento y trataremos de aprovechar los espacios que podamos encontrar. Afrontaremos este partido como si la serie estuviera 0-0".