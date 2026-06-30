Chile.- La U tendría listo el arribo de un jugador tasado en 22 millones de euros

Archivo - Chile.- Alcalde de Lampa evitó hablar de estadio tras visita a Universidad de Chile - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 1 Jul. (ATON) -

El elenco laico habría asegurado el préstamo de una de las promesas de la cantera de Racing de Avellaneda.

Con miras a un segundo semestre donde tendrá como tarea principal recortar distancias con Colo Colo en la Liga de Primera, Universidad de Chile ya tendría listo a su primer refuerzo.

De acuerdo con César Luis Merlo, periodista especialista en el mercado de pases, los azules habrían asegurado el préstamo de Gonzalo Reyna, futbolista de 19 años perteneciente a Racing de Avellaneda.

El acuerdo por el joven volante sería por un año con una opción de compra que no fue especificada por el comunicador.

Durante la primera parte del año, el novel mediocampista estuvo cedido por Boston River de Uruguay y disputó veinte compromisos, entregando tres asistencias.

Cabe señalar que Reyna debutó en 2025 con la camiseta de la Academia, elenco que lo tasó en 22 millones de euros.