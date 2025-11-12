"Tenemos que meternos en la Copa Sudamericana y darle una alegría a la gente"

Futbol, Union Espanola vs Colo Colo Fecha 27, Liga de primera 2025. El jugador de Colo Colo Javier Correa, centro, celebra su gol durante un partido de primera division contra Universidad de Chile disputado en el estadio Santa Laura en Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 12 Nov. (ATON) -

Cuando faltan tres fechas para que termine el Campeonato Nacional, Colo Colo lucha con todo por clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Uno que se refirió a ese único objetivo por el que puede pelear el Cacique en esta recta final del certamen fue el delantero argentino Javier Correa.

"El año fue irregular y ojalá lo podamos terminar de la mejor manera, metiéndonos a copa, y dar una alegría a la gente", expresó el atacante en diálogo con ESPN.

Además, añadió: "A pesar de todos los malos tragos que le hemos hecho pasar, la gente nos acompañó, nos da cariño y nos toca devolverlo dentro de la cancha. Estamos al debe, el año pasado en estas fechas estábamos festejando y por ahí te queda ese sabor amargo, sabemos que esto es fútbol".

Por último, el trasandino agregó: "No nos podemos entregar, no nos podemos dar por vencido y nos tenemos que meter en algo importante".

Consignar que Colo Colo marcha en el octavo puesto de la tabla, con 41 puntos, a dos de Audax Italiano, que cierra la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.