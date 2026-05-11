Tenista belga recordó golpe de Zizou Bergs a Garin: "Ese día tuvimos suerte"

Archivo - Chile.- Garin no pudo superar la qualy y tendrá que esperar por el main draw de Madrid - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 11 May. (ATON) -

Alexander Blockx, integrante del equipo europeo y parte del recambio generacional del tenis, rememoró el incidente en la polémica serie de Copa Davis del año pasado.

A pesar de que ya ha pasado más de un año de la polémica serie de Copa Davis entre Bélgica y Chile, que terminó con Cristian Garin descalificado por negarse a seguir jugando tras ser derribado con un empujón por Zizou Bergs en el cuarto punto, en el equipo europeo siguen recordando el incidente.

Esta vez fue Alexander Blockx (36° del ranking ATP) el que rememoró el incidente en conversación con el medio especializado Clay Magazine.

"Creo que ese día tuvimos suerte. Yo no jugué (el punto del último día), así que para mí no fue nada especial. Creo que para algunos fue un poco duro, pero a mí no me afectó demasiado. Estaba contento de que ganáramos, y por supuesto fue un momento desafortunado para los aficionados chilenos", sostuvo el jugador, quien se ha convertido en revelación del circuito tras alcanzar semifinales en el Masters 1000 de Madrid y tercera ronda en Roma.

"Estaban muy enojados, lo entiendo, pero no fue intencional", añadió sobre el polémico cotejo entre su compatriota Bergs y "Gago".

Además, se refirió a su irrupción en la élite junto a otros jóvenes tenistas como el checo Jakub Mensik (28°), el español Rafael Jódar (34°) y el brasileño Joao Fonseca (29°): "Creo que la generación de la que formo parte es muy fuerte. Tenemos jugadores realmente buenos. No me vería como la mayor estrella, diría. Simplemente disfruto los torneos, los partidos que juego. Hay partidos que definitivamente no disfruto, pero siempre hay cosas que aprender, especialmente en condiciones difíciles".

Por último, sobre las polémicas por el exigente calendario en el circuito, Blockx sostuvo: "Terminaría la temporada de tenis en octubre para tener más tiempo de descanso y hacer la pretemporada".