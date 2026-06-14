Thomas Gillier extendería su estadía en el CF Montreal

Futbol, Entrenamiento seleccion chilena. Entrenamiento de la seleccion chilena previo al partido amistoso contra Peru, en el Complejo Deportivo Juan Pinto Duran. Santiago, Chile. 07/10/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Trainning session - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 14 Jun. (ATON) -

Bologna, club dueño del pase del portero chileno, ampliaría su préstamo en el cuadro canadiense, perteneciente al mismo consorcio.

Una buena noticia estaría por recibir el portero nacional Thomas Gillier, quien fue adquirido por Bologna a mediados del año pasado y posteriormente fue enviado a préstamo al CF Montreal, club que pertenece al mismo grupo del elenco italiano.

En principio la cesión del chileno culminaba el 30 de junio próximo, pero según el periodista canadiense Maxime Truman, el conjunto rossoblú decidió extender la cesión del cancerbero.

El comunicador agregó a través de su cuenta de X que el guardameta formado en Universidad Católica "estaba muy contento de permanecer" en las filas del combinado norteamericano.

Gillier ha acumulado 23 presencias con la camiseta de L'Impact, ha recibido un total de 45 goles y solo ha dejado el arco en cero en tres oportunidades.