Chile.- Thomas Guillier supo su futuro futbolístico

Futbol, Union La Calera vs Universidad Catolica. Fecha 3, Copa Chile 2025. El arquero de Universidad Catolica Thomas Gillier es fotografiado durante el partido del grupo D de la Copa Chile contra Union La Calera disputado en el estadio Nicolas Chahuan de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Jun. (ATON) -

El portero de la Selección Chilena pertenece a los registros del Bologna de Italia.

El arquero de la Selección Chilena, Tomás Guillier ya tiene definido su futuro futbolístico para lo que resta de la temporada 2026.

El golero, que pertenece a los registros del Bologna de Italia, club que lo adquirió la temporada 2025, luego de militar en la Universidad Católica, se encuentra en la actualidad en el CF Montreal de Canadá, institución que integra el mismo grupo que dirige los destinos del elenco europeo.

En las últimas horas fue el propio conjunto norteamericano el que ratificó en sus Redes Sociales la continuidad del guardameta por todo lo que resta del 2026, dado que culminaba su vínculo este 30 de junio. La información incluso anticipa que Guillier podría extender su permanencia en el equipo apodado como "L'Impact" hasta junio del 2027.

Los datos apuntan que Gillier jugó 23 partidos con el Montreal, que le anotaron 45 goles y dejó el arco en cero en tres ocasiones. Esta temporada, en tanto, marchan en el undécimo lugar de la MLS, y luego del Mundial volverán a las canchas el 22 de julio cuando jueguen contra el Nashville, como visitantes, actual líder de la competencia.