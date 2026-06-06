Chile.- Tiane Endler se quebró tras eliminación de Chile: Duele no cumplir acá

Futbol, Chile vs Ecuador. Fecha 8, Liga de Naciones Femenina 2026. La arquera de Chile Christiane Endler es fotografiado durante el partido de la Liga de Naciones femenina contra Ecuador disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 6 Jun. (ATON) -

La capitana y emblema de la Roja femenina lamentó no conseguir la clasificación al Mundial de Brasil.

Puede que el partido del viernes ante Ecuador, que significó la imposibilidad de clasificar al Mundial de Brasil 2027, haya marcado el fin de una era: la que lideró la portera y capitana de la Roja, Tiane Endler.

La arquera más importante y trascendente del fútbol chileno sabía que esta era quizás su última oportunidad para volver a jugar un Mundial y por eso se quebró tras el encuentro ante las ecuatorianas.

Duele mucho no cumplir el objetivo, nos merecíamos un poquito más. Duele porque tuvimos un marco de público súper lindo, con la gente gritando todo el partido. Es una pena terminar de esta forma la Liga de Naciones , dijo la portera, quien vivió una noche complicada porque tuvo injerencia directa en los dos goles de Ecuador.

Ha sido un año muy duro. A pesar de cumplir los objetivos con mi club, ha sido un año durísimo a nivel sicológico. Duele no cumplir acá , insistió.

Endler no quiso anticipar si seguirá jugando por la selección, pero dio a entender que al menos para ello es un tema que está con signo de interrogación.

No sé qué será de mí, no hay campeonatos importantes en los próximos años y tengo mi edad ya. Habrá que analizarlo con calma, ver cómo sigue el proceso de la selección , dijo la portera chilena.