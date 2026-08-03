Tobías Reinhart: "En Argentina se habla mucho de la U, es un club muy grande"

Archivo - Chile.- La U tendría abrochado a un arquero colombiano para el segundo semestre - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 3 Ago. (ATON) -

El volante trasandino arribó este lunes a Santiago para someterse a los exámenes médicos y sellar su incorporación en el conjunto estudiantil.

Si bien Universidad de Chile cuenta con Gonzalo Reyna como único fichaje de cara a esta segunda parte de la temporada 2026, es cosa de horas para que el cuadro azul oficialice a su segundo refuerzo.

Es que el volante argentino Tobías Reinhart, quien proviene del Reggiana de Italia, arribó este lunes a Santiago para someterse a los exámenes médicos y sellar su incorporación en el conjunto estudiantil.

Tras salir del centro de salud, el mediocampista entregó sus primeras declaraciones previo a firmar su contrato por dos temporadas y media: "Estoy contento. Ahora veremos cómo van los examenes, pero estoy con altas expectativas".

"Es un club muy grande. Toda mi vida viviendo en Argentina se habla mucho de la U y de su gente sobre todo. Es un club muy lindo", añadió el trasandino.

Consultado sobre sus características como jugador, Reinhart sostuvo: "Un volante más mixto, pero me gusta tener la pelota para dar salida de balón. Siempre entregando hacia adelante para mis compañeros".