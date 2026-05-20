Tomás Alarcón afirmó que Colo Colo no ha perdido el foco ante polémica de Vidal

Futbol, Colo Colo vs Deportes Concepcion. Fecha 5, Copa de la Liga 2026. El jugador de Colo Colo Tomas Alarcon es fotografiado durante el partido de la Copa de la Liga contra Deportes Concepcion disputado en el estadio Monumental de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 20 May. (ATON) -

El mediocampista no quiso ahondar sobre los problemas legales en los que se ha visto involucrado el "King". "El equipo está full enfocado en el domingo", aseguró el volante albo.

Tomás Alarcón, mediocampista de Colo Colo, habló este miércoles en conferencia de prensa y no pudo eludir las consultas sobre el reciente problema legal que envolvió a Arturo Vidal, quien tuvo que devolver $50 millones a una casa de cambios, dinero que habría sido sustraído por parte de una persona de su círculo cercano.

Ante esta situación, el volante aclaró que "es un tema que no tengo que hablar yo, pero como equipo estamos súper bien, muy unidos y con muchas ganas de jugar ya el partido el domingo (ante Universidad Católica), que es un clásico, un partido súper importante el cual todos quieren jugar y más por el momento que estamos viviendo nosotros como equipo".

Respecto al estado del ex seleccionado nacional, quien de hecho habló durante la jornada sobre este caso, el formado en O'Higgins afirmó que "lo vi muy bien, como todos los días, con muchas ganas, con mucho ímpetu y entrenando al cien por ciento, igual que todos los compañeros. El equipo está full enfocado en el domingo y nada nos va a sacar del foco, que es salir a ganar".

Por otra parte, el otrora futbolista del Cádiz destacó su presente en el Cacique. "Estoy viviendo un momento súper lindo que a cualquier jugador le encantaría vivir. Creo que también va de la mano mucho que el equipo esté bien, porque al final mi posición requiere mucho de que el equipo esté ganando para uno sobresalir".

En esa misma línea, el nacido en Rancagua remarcó que "estoy súper motivado, me siento súper bien físicamente, sobre todo, que para jugar como jugamos, para tener la intensidad que tenemos como equipo, creo que el mediocampo es lo que más tiene que estar bien físicamente y creo que lo estamos haciendo todos bien".

Por último, Alarcón indicó que "independientemente del compañero que tenga al lado, yo me siento bien personalmente y eso es lo más importante, que yo me sienta bien y al resto del equipo le va a ayudar un montón".