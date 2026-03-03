Tomás Barrios buscará este martes el main draw del Masters 1000 de Indian Wells

Chile.- La programación de Barrios para desafiar al 22 del mundo en Buenos Aires - Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

Santiago 3 Mar. (ATON) -

El chileno debutó la noche del lunes con un cómodo triunfo en la qualy y en esta jornada volverá a la acción para ir por el cuadro principal, donde ya está asegurado su compatriota Alejandro Tabilo.

Solo una victoria. Eso es lo que separa a Tomás Barrios (115° del ranking ATP) de poder disputar por primera vez en su carrera el cuadro principal del prestigioso torneo de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada.

El chileno debutó en la qualy la noche del lunes con un cómodo triunfo por 6-3 y 6-3 ante el estadounidense Jagger Leach (1.360°), de 18 años e hijo de la ex número uno del mundo femenino Lindsay Davenport.

Con esto, el chillanejo avanzó a la segunda y última ronda de las clasificaciones, donde enfrentará al canadiense Alexis Galarneau (219°), quien eliminó al francés Luca Van Assche (105°) por 7-6 (6) y 6-4.

Y el cotejo ya tiene programación, pues fue fijado para el cuarto y último turno del court 7, cuya acción arranca a las 15:00 horas. El encuentro entre el nacional y el canadiense se disputaría a eso de las 21:00 horas.

En caso de ganar, Barrios avanzará al cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells, donde ya está asegurado Alejandro Tabilo (40°), quien se estrenará miércoles o jueves ante la promesa española Rafael Jódar (103°).