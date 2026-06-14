Tomás Barrios debuta mañana en el Challenger de Nottingham 2

Tenis, Alejandro Tabilo vs Tomas Barrios Vera El tenista Tomas Barrios Vera de Chile celebra el punto en contra de Alejandro Tabilo Chile por el ATP 250 de Santiago 2024 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 24/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 14 Jun. (ATON) -

El chileno tienen programación confirmada para su estreno en la primera ronda del torneo británico ante el segundo cabeza de serie.

Ya está todo listo para que el tenista nacional Tomás Barrios (138° del ranking ATP) haga su estreno en el Challenger de Nottingham 2, torneo previo a su participación en la qualy para Wimbledon.

El chileno saldrá a la cancha mañana en el cuarto turno de la cancha 1, es decir, no antes de las once de la mañana para enfrentar al francés Benjamin Bonzi (99°), segundo cabeza de serie.

El galo se cruzó en el camino del chillanejo en solo una ocasión y fue en el lejano 2017, cuando "Tomi" se impuso por un doble 6-4 en los octavos de final de un certamen de categoría Future disputado en Grecia.

Si logra repetir el triunfo, en la siguiente instancia Barrios mediría fuerzas con el vencedor de la llave entre el australiano Dane Sweeny (132°) y el británico Jacob Fearnley (145°).