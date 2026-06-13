Tenis, Tomas Barrios vs Thiago Seyboth ATP 250 Buenos Aires 2026. El tenista chileno Tomas Barrios es fotografiado contra Thiago Seyboth de Brasil durante el ATP 250 en Buenos Aires, Argentina. 10/02/2026 Mariano Garcia/ UNAR via Photosport Tennis, - Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

Santiago 13 Jun. (ATON) -

"Tomi", quien viene de dos derrotas consecutivas en el circuito, fue emparejado con el segundo cabeza de serie del certamen británico.

El tenista nacional Tomás Barrios (138° del ranking ATP) ya tiene rival para su regreso al circuito en el Challenger de Nottingham 2, certamen que marca el inicio de su camino en la gira sobre pasto con miras a la qualy de Wimbledon.

La suerte no estuvo del lado del chileno, quien fue emparejado en primera ronda con el segundo cabeza de serie, el francés Benjamin Bonzi (99°). Eso sí, aun cuando sus realidades son diametralmente opuestas, "Tomi" registra un triunfo en el único enfrentamiento entre ambos, registrado en el lejano 2017 en un torneo Future disputado en Grecia.

Si logra repetir lo hecho hace nueve años, el chillanejo enfrentaría en la siguiente fase al ganador del cruce entre el australiano Dane Sweeny (132°) y el británico Jacob Fearnley (145°).

Cabe recordar que Barrios viene de dos caídas al hilo en la temporada tras despedirse en segunda fase de las clasificatorias para Roland Garros y después caer en su estreno en el Challenger de Bratislava.