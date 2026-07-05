Tomás Barrios encabeza los chilenos que tomarán parte en torneos challenger

Chile.- Tomás Barrios con rival y programación confirmada para debutar en Bratislava - Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

Santiago 5 Jul. (ATON) -

El chillanejo vuelve a las canchas en Rumania, mientras que Matías Soto lo hará en Colombia

El tenis mundial pondrá sus ojos esta semana en las rondas finales de Wimbledon, el más tradicional de los torneos, pero además de lo que acontezca en el pasto londinense, los tenistas chilenos seguirán su temporada en diferentes campeonatos encabezados por Tomás Barrios (137º del ranking de la ATP) y Matías Soto (296º).

El chillanejo dirá presente en el Challenger 100 Iasi en Rumania, en el cual aparece en el cuadro de competencia como el sexto cabeza de serie y se estrenará ante el kazajo Illia Simakin (304º) con quien no tiene enfrentamientos previos en el circuito.

De resultar vencedor, el chillanejo se medirá en la siguiente fase con quien se imponga en el emparejamiento del tenista local Radu Mihal Papo (358º) y el argentino Lautaro Midon (230º).

En Bogotá, en las canchas de arcilla del Carmel Club, se efectuará el challenger 75 que contará con la presencia de Matías Soto, reciente ganador del dobles en Quito, que figura como el tercer preclasificado del certamen colombiano, debutará ante el local Juan Sebastián Osorio (840º), con quien tiene un historial de dos partidos, con un triunfo para cada jugador.

Al vencedor lo espera en la ronda siguiente quien se imponga en el duelo que medirá al mexicano Alan Magadan (632º) con el también anfitrión Johan Alexander Rodríguez (560º).

En este mismo campeonato toman parte de las rondas clasificatorias Nicolás Villalón (667º) que enfrentará al venezolano Brando Pérez (1556º), y también Daniel Núñez (689º) que se estrenará con el italiano Lorenzo Claverie, sin ranking en la actualidad.