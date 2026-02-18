Tomás Barrios estalló contra la ATP: "Hacen cosas que nos perjudican"

Chile.- El 22 del mundo fue demasiado para un Barrios que se despidió de Buenos Aires - Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

Santiago 18 Feb. (ATON) -

El chileno lamentó su ajustada derrota ante el italiano Matteo Berrettini en su estreno en el ATP 500 de Río de Janeiro y, también, golpeó la mesa por los cambios en la gira sudamericana sobre arcilla.

Tomás Barrios (107° del mundo) debutó en el ATP 500 de Río de Janeiro con una ajustada derrota frente al italiano Matteo Berrettini (57° y ex 6 del planeta), en un partido donde dio dura lucha, pero terminó inclinándose por parciales de 7-6 y 7-5.

Tras el cotejo, el tenista chileno lamentó la derrota y en diálogo con AS Chile expresó: "Fue un partido difícil, muy cerrado, que se definió por detalles menores. Jugué un rato a buen nivel. Creo que en los momentos importantes él jugó mejor que yo, sacó muy bien, me costó mucho devolverle el saque. Una lástima haber perdido".

Además, el chillanejo estalló contra la ATP por los cambios en la gira sudamericana sobre arcilla, que podría cambiar a cemento: "Hacen muchas cosas que nos perjudican. Primero sacaron Córdoba; después adelantaron una semana la Copa Davis, que eso hace que uno no pueda jugar la Qualy de Buenos Aires. Hacen muchas cosas al contrario del beneficio de nosotros".

"Es cosa de que la qualy empezara el domingo y se solucionaba todo. Pedimos y no nos ayudan por ningún lado. Es complicado para todos nosotros", añadió.

Por último, el nacional agregó: "El calendario sería mejor para los jugadores más top, yo creo que vendrían más jugadores de mejor ranking. Para los sudamericanos creo que no sería bueno. Yo, la verdad, prefiero que siga así la gira".